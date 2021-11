Pedido de socorro

CB Correio Braziliense

O deputado Luís Miranda (DEM-DF), que há meses não conversa com o presidente Jair Bolsonaro — de quem era chapa —, enviou ofício à Presidência da República pedindo providências para evitar a entrada no Brasil de viajantes procedentes de áreas onde foi detectada a nova variante do coronavírus. "Na qualidade de deputado federal — representante do povo brasileiro —, cabe alertar as autoridades competentes com a finalidade de prevenir o caos, que atingirá novamente de forma fatal a população", registrou.