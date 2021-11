Câmara se prepara para apreciar indicação de Clemente para o TCDF a toque de caixa

CB Correio Braziliense

Está nas mãos do desembargador Alfeu Gonzaga Machado, do Tribunal de Justiça do DF, a relatoria do mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon) contra qualquer indicação para a vaga aberta com a aposentadoria de Paiva Martins que não seja da carreira. A expectativa do governo é de que a liminar seja rejeitada; na sequência, a Câmara Legislativa deverá apreciar rapidamente a indicação do secretário de Economia do DF, André Clemente, para o cargo de conselheiro.