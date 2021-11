Ibram promove vacinação gratuita de cães em Taguatinga este sábado (27/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) promove neste sábado uma campanha de vacinação gratuita para cães no Serviço Veterinário Público (Hvep), em Taguatinga. A imunização ocorre das 9h às 17h com o uso da vacina V10, que protege os animais de 10 tipos de vírus e bactérias.

O atendimento será feito por meio de distribuição de senhas e não há a informação do número de cachorros que serão imunizados, portanto as vacinas podem acabar antes do horário previsto. Porém, os 148 primeiros a chegar ao local também ganharão um remédio vermífugo para o animal de estimação.

Para que o cão seja imunizado, o tutor deve levar um documento de identificação oficial com foto e preencher uma lista de presença com dados no Hvep.