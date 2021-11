Ciclista de 84 anos é atropelado em Santa Maria

CB Correio Braziliense

(crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)

Um ciclista de 84 anos foi atropelado na manhã deste sábado (27/11), na Avenida Alagados, em frente ao quartel da Polícia Militar em Santa Maria. O acidente aconteceu por volta das 6h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por um VW/Gol preto. O condutor do veículo, 36, saiu ileso e não precisou de atendimento. Já o idoso foi atendido e transportado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), com escoriações pelo corpo e um corte no queixo. Ele estava consciente, orientado e estável.

Após o socorro, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.