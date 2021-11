Dupla acusada de sequestrar e torturar motorista de aplicativo é presa

CC Carol Cintra

(crédito: Rodrigo Antonelli/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, na última sexta-feira (26/11), um homem, de 23 anos, e apreendeu um adolescente, 16, acusados de assaltar, sequestrar e torturar um motorista de aplicativo.

À polícia, a vítima, 31, informou que recebeu o chamado para realizar uma corrida aparentemente regular. Quando os passageiros embarcaram, no entanto, imediatamente a renderam com uma faca e anunciaram o assalto.

O motorista foi amarrado e, no tempo em que ficou em poder dos autores, era constantemente agredido fisicamente e ameaçado de morte. Durante a tortura, ainda o obrigaram a desbloquear o telefone e realizar transferências bancárias, via PIX.

Aproveitando-se de um momento de distração dos criminosos, a vítima conseguiu escapar e chamou a polícia. Na 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), os policiais civis entraram em contato com familiares do motorista para avisar sobre a possibilidade de os criminosos entrarem em contato exigindo mais dinheiro, enquanto outra equipe saiu em investigação, com base nas informações relatadas pela vítima, em busca deles.

A dupla foi localizada no início da manhã, ainda com o veículo da vítima. O maior de idade foi preso em flagrante, indiciado pelo crime de roubo, circunstanciados pela restrição da liberdade da vítima, extorsão majorada e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA2).