Brasilienses registram chuvas em todo o DF neste sábado (27), mas calor continua

CC Carol Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O calor intenso dos últimos dias deu uma trégua em algumas regiões do Distrito Federal no início da tarde deste sábado (27/11). No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima continua quente. A temperatura máxima pode atingir os 30ºC.

O Correio recebeu registros de chuva em Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Santa Maria, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Em algumas regiões, o céu ficou completamente encoberto por nuvens. Mas, minutos depois o sol voltou a brilhar.

A umidade relativa do ar fica entre 80% e 30% ao longo do dia. A taxa baixa alerta para cuidados redobrados com a saúde, como consumir bastante água e usar roupas leves.

Segundo o Inmet, uma massa de ar seco estará presente durante todo o fim de semana. No domingo (28/11), o clima se repete com o de hoje: calor, possibilidade de pancadas de chuvas e baixa umidade.

Alerta para os cuidados com a saúde:

-Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h;

-Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

-Consumir água à vontade;

-Uso de protetor solar em todos os horários do dia;

-Trocar a máscara de proteção de duas em duas horas.