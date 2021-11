CB Correio Braziliense

O obelisco que sustenta o ex-presidente Juscelino Kubitschek, no memorial JK, parece uma estrutura suspensa no ar devido à visão provocada pela chuva. O Distrito Federal têm vivido dias de céu coberto com nuvens e abafado pelo calor do Sol. O clique do repórter fotográfico Ed Alves captura essa imagem em que podemos ver a realização humana em concreto e a natura se despejando pelo cerrado.