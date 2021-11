QUADRA SEM MANUTENÇÃO

CB Correio Braziliense

A empreendedora Eduarda Gontijo, 24, moradora do Riacho Fundo 2, pede que seja feita a manutenção da quadra esportiva da QN 14 D, do Conjunto 2. "Eu e outras pessoas treinamos no local. Das 12 lâmpadas de led, funcionam apenas três. Além de jogar nos escuros, a pintura da quadra está apagada, os alambrados estão todos quebrados. Já pedimos para a administração diversas vezes e nada. Terceirizaram a reforma do espaço, mas desde então nada foi feito", detalha a leitora.

Em nota, a Administração Regional do Riacho Fundo 2 afirmou que elaborou um projeto e o orçamento para a manutenção adequada da quadra. A administração ressalta que o projeto foi encaminhado ao órgão competente e parlamentares, em busca de emendas para a execução dos trabalhos de manutenção do local. A gestão da região adiantou que outras quadras de esportes da cidade estão no cronograma para manutenção.