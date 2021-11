CB Correio Braziliense

Em contato com a coluna Grita Geral, o empresário José Ribamar, 60 anos, morador de Arniqueira, reclamou sobre as bocas-de-lobo da avenida principal do Areal. "As bocas-de-lobo que tem na avenida não suportam a quantidade de água da chuva, então alaga tudo e fica impossível atravessar a rua. Esse problema acontece em quase toda a avenida principal do Areal, e isso já tem anos. Os lixos descartados irregularmente entopem tudo. É ruim para os comerciantes e para os moradores que precisam se deslocar na chuva", pontuou.

» A Administração Regional de Arniqueira, em resposta, informou que foram realizadas ações preventivas de limpeza, no período de seca, de mais de 80 bocas de lobo da cidade. A administração pontuou que solicitou a revitalização e a implantação de novas bocas de lobo em toda a região e que, constantemente, faz trabalhos de conscientização com a população sobre o descarte irregular de lixo e esgoto na rede.