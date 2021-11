» Destaques

CB Correio Braziliense

Vôlei

A equipe de vôlei masculino, Brasília Vôlei, recebe o Azulim/Gabarito/Uberlândia neste domingo (28/11), às 21h, no Ginásio Sesi Taguatinga. Os ingressos estão a venda no site do Ticket Fácil e, presencialmente, no Centro Cultural Sesi, a partir de R$ 20,00. Brasília ocupa a 10ª posição na classificação da competição.

Sertanejo à beira do lago

O Café De La Musique recebe neste hoje a dupla sertaneja Matheus e Kauan, das 17h às 2h de amanhã. O evento conta o melhor da gastronomia, vinhos e drinks, tudo isso na orla do Lago Paranoá. Para os amantes de boa gastronomia, o cardápio do pop-up tem criações e a consultoria do Chef Lui Veronese, além da curadoria de Lino Fructuoso. Anéis de lula, tagliatelle de camarão e carnes premium fazem parte do menu. A carta de drinks será assinada pelo mixologista Gutto Lopes, com uma variedade extensa que vai de coquetéis inéditos a releituras de clássicos. Os ingressos podem ser comprados no aplicativo ou site do Sympla.