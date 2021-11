Enquanto isso... Na sala de Justiça

CB Correio Braziliense

Ficou cara a mudança de partido da senadora Leila Barros (Cidadania-DF). Ela perdeu uma ação movida pelo PSB, que a acusou de descumprir cláusulas do regimento do partido. A 22ª Vara Cível de Brasília reconheceu a dívida no montante de

R$ 102,4 mil da parlamentar com o partido pelo qual ela se elegeu. A Justiça confirmou o argumento de que ela deveria ter pago, como todo filiado, uma taxa correspondente a 10% do salário, entre março de 2019 e junho de 2021, quando se desfiliou.