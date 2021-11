À QUEIMA-ROUPA

CB Correio Braziliense

Como o senhor avalia o embate das últimas eleições na OAB-DF? Teve jogo sujo?

Advogadas e advogados do DF puniram o jogo sujo e premiaram, nas urnas, quem jogou limpo. Escolheram reeleger a chapa do presidente Délio Lins e Silva Júnior, que fez uma campanha alegre e propositiva, exibindo resultados e mostrando que a OAB evoluiu mesmo na pandemia.

Acredita que a comissão eleitoral da OAB-DF agiu com isenção?

Respeito o trabalho da comissão, mas prefiro não fazer juízo de valor para não tumultuar ainda mais o trabalho de seus integrantes. Infelizmente, nossas eleições ainda não terminaram, porque uma das chapas, agora, busca um "tapetão".

O processo de votações on-line é questionado pela chapa liderada por Thaís Riedel. Houve transparência e lisura?

A votação on-line é uma conquista da advocacia. É rápida, segura e transparente. Tivemos a menor abstenção da história da OAB-DF. Quem contesta o voto eletrônico só começou esse debate depois de perder. Nossa chapa deu conforto e segurança para os advogados votarem de qualquer lugar do mundo. O sistema foi auditado por empresa independente, e todo o processo eleitoral acompanhado por consultor externo, nas cinco seccionais que o adotaram — Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Maranhão.

Por que só aqui o resultado foi contestado?

Ficam mágoas?

Quem guarda mágoa só prejudica a si. O que fica é a gratidão a Deus pela honra da vitória e uma enorme disposição de trabalhar pela união da advocacia em torno de temas de interesse da profissão.

Adversários disseram na campanha que o atual presidente, Délio Lins e Silva Júnior, foi muito light com o governo de Ibaneis Rocha. Qual é a sua opinião?

O Délio é um conciliador e procura resolver as questões de forma amigável. Mas a OAB foi rigorosa ao defender a advocacia e a sociedade. Na pandemia, por exemplo, nosso acompanhamento das ações do governo foi preponderante. Não podemos perder de vista, no entanto, que o MPDFT e o MPF é que devem ter o protagonismo nessas ações.

O senhor foi eleito novamente conselheiro federal. Qual é o grande desafio do Conselho Federal da OAB no próximo ano?

Precisamos consolidar a paridade de gênero, as cotas raciais e a votação eletrônica, adotadas pela primeira vez na OAB na eleição deste ano. Mas temos embates judiciais e legislativos, principalmente para garantir o recebimento dos honorários de sucumbência e os precatórios, afastando o risco de calote. Precisamos tratar de outra chaga social, que é a violência contra as mulheres, e pensar em melhores condições de trabalho e novos mercados para os jovens advogados.

Quem é o favorito para assumir a presidência nacional da OAB?

Beto Simonetti, do Amazonas. Ele é, hoje, o mais preparado para comandar o Conselho Federal. Tem experiência, maturidade, sabedoria e serenidade para conduzir a OAB no próximo triênio.

Muitos cargos de advogados em tribunais estão em jogo. Esse é o principal pano de fundo das disputas na OAB?

A principal tarefa da OAB é trabalhar pelo advogado e pelo Estado de Direito. A Ordem precisa representar todos os advogados, do contrário, se distanciará de seu objetivo. Indicar integrante de tribunais é uma das incumbências relevantes da OAB, uma vez que envolve o equilíbrio necessário ao Judiciário.