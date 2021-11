CB Correio Braziliense

Sábado foi dia de confraternização entre os apaixonados por motos e carros. Quem passou perto do Festival Brasília Sobre Rodas, das 9h às 14h, parou para tirar uma foto e admirar veículos, que chamaram atenção nas ruas do Distrito Federal. A concentração foi na Praça do Cruzeiro. O evento teve o lado social. "Nossa ação solidária ajudou a arrecadar brinquedos. Essa é terceira edição e sempre foi organizada por amigos", contou o vice-governador do DF, Paco Britto. Ele promoveu um cortejo de motos junto com o evento.