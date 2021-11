Dad Squarisi lança livro na Travessa

CB Correio Braziliense

Diferente de tudo que já escreveu, a prestigiada escritora Dad Squarisi, conhecida pelos livros e aulas de língua portuguesa e redação profissional, ampliou o leque de criações e lançou, ontem, Maravilhas de Brasília — capital dos brasileiros. Na obra, a professora, jornalista e editora de Opinião do Correio destaca o cerrado, as águas, o céu, o Plano Piloto, os monumentos, o paisagismo e o brasiliense como sendo as sete maravilhas da capital federal. O lançamento do livro foi na inauguração da Livraria da Travessa, no Casa Park. Com muitas ilustrações e curiosidades, a obra apresenta um verdadeiro passeio pela capital do Brasil e é considerado um presente não apenas para os brasilienses, mas para todos os brasileiros. As sete maravilhas de Brasília ganharam vida na obra, todos com voz. Nela, Dad Squarisi conta a história do Distrito Federal desde a construção até os dias atuais.