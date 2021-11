Previsão do tempo: brasiliense terá um dia quente e com pancadas de chuva

RN Renata Nagashima

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Prepare o guarda-chuva, apesar de quente o dia do brasiliense estará nublado e com muitas pancadas de chuva ao longo do dia. Logo pela manhã deste domingo (28/11), em algumas localidades, como no Sudoeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já pode registrar chuva.

De acordo com a previsão do Inmet, as temperaturas do dia podem chegar a 30ºC, a mínima registrada foi de 18ºC. A umidade deve ficar entre 45% e 95%. Segundo o meteorologista do instituto Olívio Bahia, o dia será abafado. “Com essas chuvas no decorrer do dia, chove e para, quem está na rua vai sentir o clima abafado”, aponta.

No decorrer da semana ainda pode-se esperar a condição de muitas nuvens. “Em alguns momentos um pouco mais fraca e também algumas pancadas”, afirma Olívio. Até a próxima terça-feira (30/11) os dias continuarão quente, mas as altas temperaturas podem dar uma amenizada na quarta. “Cai uns dois graus em função da nebulosidade da chuva. Na quarta a temperatura máxima pode ficar em 27ºC”, acrescenta o meteorologista.

Alerta

Na noite do último sábado (27/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma alerta amarelo para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso vai até às 10h deste domingo (28/11).

Em casos de chuva, como se proteger?

O brasiliense que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

>> Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

>> Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

>> Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).