Atendimento inadequado

CB Correio Braziliense

» Aurélio Maduro do Santos,

Asa Sul

O servidor público Aurélio Maduro, 45 anos, morador da Asa Sul, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar que no dia 25 de outubro passou por um situação constrangedora no Hospital Sírio Libanês de Brasília. O servidor conta que precisou ser atendido no pronto-socorro, e que após a triagem não foi permitida a entrada de seu companheiro. "Gostaria de saber se é protocolo, porque nunca vi isso antes, ou porque ele era homem", relatou.

Resposta da empresa

O Hospital Sírio Libanês de Brasília informou que, desde o início da pandemia da covid-19, implantou fluxos e processos separados para pacientes com sintomas gripais, protocolo que é adotado para garantir a segurança de todos. "O paciente Aurélio Maduro chegou à instituição com sintomas gripais, por isso, durante seu atendimento, nossos colaboradores adotaram o protocolo de segurança estabelecido, que não autoriza a circulação de acompanhantes em áreas exclusivas para pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus", informa.

Resposta do consumidor

"Deveriam ter explicado desde o início."