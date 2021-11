Programação: confira o que abre e o que fecha no DF neste feriado

PM Pedro Marra

Shoppings e comércios de rua podem funcionar nesta terça-feira (30/11) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O feriado do Dia do Evangélico, comemorado hoje, no Distrito Federal, será de atividade comercial regular para quem desejar abrir as portas nesta terça-feira. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada em setembro entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) e o Sindicato dos Empregados no Comércio do DF (Sindicom), as lojas de entrequadras e shoppings estão autorizadas a funcionar, mas cabe a cada empresa determinar o horário de funcionamento próprio.

Por ocasião do feriado, a Federação do Comércio do Distrito Federal (Fecomércio-DF) também divulgou que assinou a CCT para o funcionamento das lojas de rua e de shoppings. De acordo com a entidade, a autorização vale para bares, restaurantes e supermercados, que irão funcionar normalmente durante a data. Com relação às farmácias, a abertura será obrigatória para aquelas que operarem no esquema de plantão 24 horas. Para as demais, o funcionamento será facultativo.

Estabelecimentos ligados aos sindicatos das empresas de material óptico e fotográfico (Sindióptica), papelarias (Sindipel) e comércio varejista de carnes, gêneros alimentícios, frutas, verduras, flores e plantas (Sindigêneros) também estão autorizados a abrir as portas.

Durante o dia, o transporte público coletivo vai operar normalmente. O tráfego na DF-002 será mantido e, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), excepcionalmente neste feriado, não haverá o Eixão do Lazer.

Religiosidade

Instituído em 1995, o Dia do Evangélico homenageia os devotos que moram na capital federal. Em celebração à data, o Conselho de Pastores Evangélicos (Copev-DF), em parceria com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), realiza o Festival Gospel Dia do Evangélico, na Arena BRB, no Ginásio Nilson Nelson. Os ingressos devem ser retirados no site do Sympla.

O evento ocorre hoje, das 14h às 22h, e tem como atrações a cantora Aline Barros e o pregador Deive Leonardo. A entrada é mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Os participantes contarão com uma praça gastronômica de food trucks. Segundo a organização do evento, que conta com o apoio da Secretaria de Turismo do DF e a Câmara Legislativa do DF (CLDF), as medidas de proteção contra a covid-19 serão seguidas.



O que abre e o que fecha

Unidades de saúde

As emergências dos hospitais, as seis unidades de pronto atendimento (UPAs) e os centros de atenção psicossocial (CAPSs) tipo 3 funcionarão normalmente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanece 24 horas por meio do telefone 192.

A vacinação contra a covid-19 está mantida durante o feriado. A lista de postos que estarão abertos pode ser conferida no site da Secretaria de Saúde.

Não funcionam os ambulatórios dos hospitais, as unidades básicas de saúde (UBSs), as farmácias de alto custo, a Fundação Hemocentro de Brasília e os CAPSs tipos 1 e 2, que voltam a funcionar na quarta-feira (1º/12).

Segurança

Os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), os batalhões da Polícia Militar (PMDF) e as delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionaram em regime de plantão ininterrupto. A Delegacia Eletrônica da PCDF funciona durante todo o dia.

Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil vão trabalhar em esquema de plantão. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

Na Hora

Todas as unidades do serviço do Na Hora estarão fechadas.

Conselhos tutelares

Ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), pelos telefones 125 (ligação gratuita) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Procon

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) não disponibilizará atendimento neste feriado.

Pró-Vítima

O programa Pró-Vítima, criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) para atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, vai atender em regime de plantão, pelo telefone (61) 98314-0632.

Detran

Não realizará atendimento ao público nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Engenharia e fiscalização de trânsito funciona em regime de escala. Os serviços on-line seguem disponíveis.

BRB

O Banco de Brasília (BRB) informa que, hoje, as agências localizadas no DF e na região do entorno vão estar fechadas. Os correspondentes bancários, inclusive do Entorno, também não vão operar.

SLU

As unidades do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a coleta de lixo convencional e seletiva também será feita normalmente, conforme cronograma disponível no site do SLU e no aplicativo SLU Coleta DF.

CEB e Caesb

As equipes de manutenção da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalham neste feriado em regime de plantão.

DER

Como o feriado é local e não nacional, as operações de reversão nas rodovias DF-095 (via Estrutural) e BR-070 vão ser realizadas normalmente nesta terça-feira (30/11), mas não haverá Eixão do Lazer.

Unidades socioassistenciais

Todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) vão estar fechadas nesta terça-feira (30/11). Os Centros Pop funcionam das 7h às 18h. As unidades de acolhimento e de proteção social permanecem com os serviços sendo oferecidos 24 horas por dia.

Torre de TV

A Torre de TV e o mirante vão estar abertos hoje das 9h às 17h45. A fonte luminosa vai ficar ligada nos seguintes horários: das 8h às 12h, das 14h às 16h e das 19h às 22h. A visitação obedece aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e com respeito às medidas de distanciamento social.

Zoológico

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local abre para visitação das 9h às 17h, mas os visitantes podem entrar até as 16h ou até que se atinja a lotação máxima, de 5 mil pessoas.

Parques

Todos os parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) vão funcionar normalmente nesta terça-feira (30/11).

Shoppings e comércios de rua podem funcionar nesta terça-feira





Shoppings e comércios de rua podem funcionar nesta terça-feira