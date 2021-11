Ventania assusta moradores

RN Renata Nagashima

(crédito: Corpo de Bombeiros)

As fortes chuvas deste fim de semana deixaram estragos pelo Distrito Federal. Ocorrências de queda de árvores, falta de energia e alagamentos marcaram a tarde de ontem em diferentes regiões administrativas. Os ventos registrados na madrugada de ontem chegaram a 46 km/h, segundo verificado na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Sudoeste.

Para esta semana, há previsão de mais ventania. "Isso foi o que conseguimos registrar. Em algumas regiões do DF, os ventos podem ter chegado a 60km/h. Esse fenômeno não ocorre de forma homogênea. Então, pode ser bem mais forte em alguns pontos", explica Naiane Araújo, meteorologista do Inmet.

O instituto considera ventos de intensidade fraca aqueles de até 10 km/h. Quando há previsão de ventania com velocidade superior, há emissão de alertas de risco. "A partir dos 40 km/h, entramos em estado de atenção e orientamos a população a não tentar se proteger embaixo de árvores ou em áreas abertas, devido ao risco de raios (durante tempestades), quedas de árvore ou de a pessoa ser atingida por um objeto carregado pelo vento", acrescenta Heráclio Alves, também meteorologista do Inmet.

Ocorrências

A ventania de ontem tirou o sono do morador do Jardim Botânico João Bosco Lopes, 59 anos. No começo da madrugada, a tempestade que atingiu a região levou móveis que estavam na área externa de casas do bairro. "Foi tão forte, que as tendas com estrutura de ferro começaram a voar. Uma foi parar na casa do vizinho. Fiquei apavorado e nem consegui mais dormir, de tanta preocupação", relatou.

No Jardim Mangueiral, Mariane Magna Almeida, 34, encontrou o quintal revirado, e a cozinha alagada depois das chuvas. "O varal caiu com a força do vento, e várias árvores na rua tombaram desde a raiz, de tão forte que (o temporal) estava", contou a moradora da região.

No fim de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu, ao menos, 15 ocorrências de quedas de árvore provocadas pelas rajadas de vento. Os militares atuaram nos lagos Sul e Norte; na Altiplano Leste; no Riacho Fundo 2; no Guará 1; na Candangolândia; no Setor de Clubes Sul; na Asa Sul; em Planaltina; e no Jardim Botânico.

Na tarde de ontem, cinco carros se envolveram em um acidente de trânsito depois que o asfalto da via de ligação entre a QNF e QNL se desfez. O caso ocorreu em Taguatinga Norte, perto do hospital regional da cidade. O concreto da pista, que havia sido remendado em anteriormente, apresentou o problema devido à força das chuvas, segundo o corpo de bombeiros. Apesar da quantidade de veículos envolvidos, ninguém se feriu.

Previsão do tempo

A previsão do Inmet para este feriado é de tempo instável na maior parte do dia. Além disso, há expectativa de mais pancadas de chuva e ventanias, com precipitações semelhantes às de ontem: rápidas, mas intensas.

À tarde, a Defesa Civil emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas em todo o DF. O órgão orientou os motoristas a aumentar a distância dos carros à frente e a não atravessar locais com água em nível acima do meio-fio.

No fim do dia, a Defesa Civil informou que houve abertura de 20 centímetros das comportas da Barragem do Paranoá, para ajudar no escoamento da água do lago. Nesses casos, há orientação para que as pessoas evitem as margens do rio localizado abaixo da estrutura. Em caso de risco, a recomendação é ligar para o telefone 199.