ICMBio abriu concurso

CB Correio Braziliense

(crédito: Barbara Cabral/Esp.CB)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu, ontem, um novo edital de concurso público com 171 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 3.605,34 para técnicos e 8.089,64 para analistas. O Cebraspe vai organizar a seleção.

As inscrições podem ser realizadas de 3 a 23 de dezembro, no site da banca. Para analista ambiental, há uma taxa de R$ 104 e, para técnico, R$ 72,80. Os aprovados poderão ser lotados nas unidades organizacionais de seis estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará ou Rondônia.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos e prova discursiva. A aplicação dos exames está prevista para 6 de fevereiro.

Mais um na área ambiental

crédito: Ibama-GO/Divulgação

Um novo concurso para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também é aguardado entre os estudantes. Já se sabe que a seleção será organizada pelo Cebraspe. Serão 568 vagas para analista ambiental e administrativo e 432 chances para técnico ambiental.

Nova banca para a seleção do IBGE

A Fundação Getúlio Vargas é a nova empresa responsável por organizar a seleção do Censo Demográfico de 2022. Serão selecionados 206.891 servidores temporários para as funções de recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas). Haverá vagas em todos os municípios do país. O órgão ainda divulgará novas informações sobre cronograma e outros serviços.

Telebras abre inscrição

A Telecomunicações Brasileiras (Telebras) abre nesta terça-feira as inscrições da seleção com mais de 1.000 vagas com lotação no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. O certame está sob responsabilidade do Cebraspe. São nove vagas imediatas e 1.152 destinadas ao cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 3.305,23 e R$ 8.766,57. Os cadastros seguem até 27 de dezembro.

Chances na UnB

crédito: Ed Alves/CB

A Universidade de Brasília (UnB) lançou dois editais para contratação de professores substitutos. No primeiro, há duas vagas, além de formação de cadastro reserva, para o Departamento de Jornalismo, na área de conhecimento "Teoria e Ética do Jornalismo". No outro edital, há uma vaga, além de formação de cadastro reserva, para o Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, na área de línguas clássicas (subárea: língua latina). Os salários são de até R$ 5.831,21. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira.

Cronograma da PF

crédito: Minervino Júnior/CB

Datas da PCDF

crédito: Cr?dito:Divulga??o/PCDF

A Polícia Civil do DF (PCDF) também divulgou o novo cronograma do concurso de escrivão. A próxima etapa para os candidatos ao cargo é a interposição de recursos contra as provas discursivas. O período vai até 10 de dezembro. O concurso oferece 300 vagas para provimento imediato e salário inicial de R$ 8.698,78.