Briga deixa um morto e cinco feridos

(crédito: Darcianne Diogo/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para investigar uma briga generalizada em um bar de Ceilândia Sul, que terminou com uma pessoa morta e cinco feridas por arma de fogo e faca. O caso aconteceu na noite de domingo, em um bar na QNN 4/6, por volta das 22h. O motivo da discussão, segundo testemunhas, teria relação com um desentendimento entre dois homens, motivado por futebol.

Durante a briga, Edinaldo Júnior, 17 anos, teria ido para casa, localizada perto do bar, onde buscou uma faca. Ao voltar para o estabelecimento, ele atacou o jovem com quem discutia: João José, 26. A vítima estava acompanhada do amigo Luis Filipe, 28, que acabou esfaqueado no tórax.

A mãe e o cunhado do agressor também estavam no bar. Ao saber da confusão, o policial militar Gilmar dos Santos, 55, pai de João José, correu para socorrer o filho, mas acabou esfaqueado por Edinaldo. Mesmo ferido, o PM conseguiu se levantar, sacar a arma e atirar contra o adolescente, que morreu no local. A mãe do jovem baleado foi atingida por um tiro no braço, e o cunhado dele, na orelha.

Atendimento

Bombeiros tentaram reanimar Edinaldo por cerca de uma hora, mas ele não resistiu. As outras vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Até a manhã de ontem, Luis Filipe estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI), em estado grave. Ele passou por cirurgia, mas, até o fechamento da edição, não houve atualização sobre o estado de saúde do paciente. Os demais continuavam hospitalizados.

A 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) investiga o caso. Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a corregedoria acompanha o caso. "A PMDF vai se manifestar quando houver o resultado da apuração", informou a corporação, em nota.