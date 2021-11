Clones de seringueira para o Centro-Oeste

CB Correio Braziliense

Um trabalho de mais de 20 anos de melhoramento genético, realizado por pesquisadores da Embrapa Cerrados (DF), resultou na seleção de 14 clones de seringueira adaptados ao Centro-Oeste do Brasil. A produtividade deles é 26% superior à média das espécies mais plantadas na região. Foi a partir de 70 tipos vindos da Malásia, em 1995, que a pesquisa se desenvolveu e se chegou a um tipo de seringueira adaptada a áreas com de período seco bem definido. Um dos locais do experimento foi o campo da Embrapa Cerrados, em Planaltina (DF).

Redução de pragas

Além da elevada produtividade, que permitirá o aumento da produção nacional e a redução da dependência das importações, os novos materiais fornecem um produto de boa qualidade e vão prover maior diversidade genética aos seringais. Esta é uma importante estratégia para reduzir os riscos de ataques de pragas e doenças. As primeiras mudas enxertadas devem estar prontas para venda a partir de 2022.

Maiores produtores

Por causa de pragas, a heveicultura brasileira se deslocou do Norte para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Além de serem áreas de escape de doenças, são hoje as principais regiões produtoras de borracha do país. Goiás, São Paulo e Minas Gerais estão entre elas. A seringueira é a principal fonte de látex e borracha do planeta. E o melhoramento genético é a melhor maneira de aumentar a produtividade e a receita dos agricultores sem alterar os custos.

Banco24Horas amplia presença

no Centro-Oeste

Mais 800 mil pessoas que vivem na região passaram a ter acesso ao Banco24Horas nos últimos dois anos. Foi registrado crescimento de 13% no número de estabelecimentos comerciais que instalaram o equipamento. Isso significa 1.462 pontos em supermercados, farmácias, postos de combustíveis, lojas de conveniência no DF e nos estados.

Economia local

"Nosso objetivo é promover o acesso da população a serviços financeiros, o que também contribui com a movimentação do comércio e o desenvolvimento da economia local" destaca Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas. No DF, há 593 caixas eletrônicos instalados em 426 estabelecimentos comerciais.

Prêmio Sinfor de TI

A 11ª edição do Prêmio Sinfor de Tecnologia da Informação destacou cinco empresas brasilienses e homenageou entidades que são importantes na valorização do setor em Brasília. A premiação, com troféu e diploma, aconteceu no Clube de Engenharia, no encerramento do Brasília Mais TI, o mais importante evento anual do setor no Distrito Federal.

Destaques

O presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do DF (Sinfor), Ricardo Figueiredo Caldas, destacou a representatividade de 700 empresas locais. "Temos potencial para mudar a matriz econômica do DF na geração de emprego e renda", reforçou. Entre as empresas premiadas, a Confidere It Services, FastHelp Informática, Ativu Tecnologia e Memora Processos Inovadores. O vice-governador, Paco Britto, participou da cerimônia.

3,5 bilhões

Faturamento do setor em 2020

30 mil

Empregos gerados na área

Educação profissional e tecnológica

O filósofo e escritor Leonardo Boff fará hoje, às 17h, a palestra de abertura da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), que está sendo sediada em Brasília.



Anfitriã

Luciana Massukado, reitora do IFB, é a anfitriã do evento sobre educação profissional e tecnológica como meio de transformação social. O encontro reúne 41 gestores dos institutos federais no Brasil. Eles estão ligados ao Ministério da Educação. A programação vai até quinta-feira com atividades presenciais e on-line. A identidade do evento homenageia cenários arquitetônico e artístico de Brasília, prestando homenagem, em especial, a Athos Bulcão.

Mais informações pelo site reditec@ifb.edu.br.