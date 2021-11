Os envolvidos

CB Correio Braziliense

João José, 26 anos: esfaqueado e levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Apresenta quadro estável;

Gilmar dos Santos, 55 anos: policial militar. Esfaqueado no tórax e levado para o HRC. Apresenta quadro estável;

Luis Filipe, 28 anos: amigo de João José. Esfaqueado no tórax e levado para a UTI do HRC. Apresenta em estado grave;

Edinaldo Junior, 17 anos: suspeito de esfaquear três pessoas, foi atingido por um tiro no braço, abaixo do ombro esquerdo. Teve parada cardiorrespiratória e morreu no local;

Valéria, idade não informada: mãe de Edinaldo. Atingida

por um tiro no braço e levada para o HRC.

Apresenta quadro estável;

Cunhado de Edinaldo, identidade não informada: atingido por um tiro na orelha direita, mas não quis ir para o hospital.