Feminicídio em Águas Lindas (GO)

CB Correio Braziliense

Ontem, um homem matou a facadas a companheira e o enteado, de 10 anos, em Águas Lindas (GO). Na sequência, o assassino tirou a própria vida. O crime ocorreu na casa onde a família morava, no Parque da Barragem, por volta da meia-noite. A criança foi encontrada pela equipe do Samu com um corte no pescoço, e a mãe apresentava diversas perfurações pelo corpo. O relato chegou

à Polícia Civil de Goiás por meio de uma denúncia anônima, e os investigadores apuram o caso.