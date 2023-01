CB Correio Braziliense

Uma dupla de estelionatários foi presa, nesta quarta-feira (11/1), acusada de aplicar o “golpe do cartão”. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal PRF), as prisões aconteceram após abordagem feita a um motociclista de 27 anos que conduzia uma moto Yamaha YBR 125 com placa de Goiás na BR 040, na altura de Santa Maria. Ao ser questionado sobre sua atividade e itinerário, o homem afirmou estar vindo da cidade de Santa Maria e que trabalhava como motoboy, porém sem precisar o tipo de serviço que prestava.

Ao realizar busca pessoal na bolsa em poder do suspeito, foi encontrado em seu interior um crachá de perito judicial com a foto do homem e o nome de outra pessoa. Também no interior da bolsa os policiais encontraram uma máquina de cartão e um envelope lacrado com um cartão quebrado ao meio e uma carta manuscrita pelo cliente do banco autorizando o falso perito a levar seu cartão para perícia.

Agentes da PRF confirmaram, então, o golpe do cartão, quando um golpista se passa por gerente de banco e finge que o cartão da vítima foi clonado. Ao entrar em contato com a pessoa, diz que o motoboy do banco recolherá o objeto na residência para perícia. Antes, porém, o estelionatário consegue obter a senha.

Durante a entrevista, o suspeito confessou que estava hospedado em uma pousada na Asa Norte, com o comparsa. Agentes da PRF foram até o local e flagraram um homem, de 25 anos, se preparando para fugir. Com ele, os policiais encontraram 20 máquinas de cartão e um caderno com anotações referentes aos golpes.



Os dois estelionatários foram presos em flagrante e encaminhados para 20ª DP da Polícia Civil (Gama), onde foram autuados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.

