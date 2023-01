Homem tenta fugir e é preso após furtar cabos de energia na Asa Norte

RM Rafaela Martins

(crédito: PMDF)

Um homem foi preso furtando cabos de energia na tarde desta quarta-feira (11/1), na região da Asa Norte. A equipe do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) avistou o suspeito cometendo o delito e conseguiu interceptar o crime.

Durante abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O homem foi preso e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Não foi a primeira vez que esse tipo de crime ocorreu no Distrito Federal. Em outubro, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem furtando cabos de energia em Águas Claras. Os policiais receberam a informação de que o furto estava ocorrendo na QS 05.

Quando a polícia chegou ao local, o suspeito viu a viatura e correu para um matagal da região. Os agentes fizeram o cerco e conseguiram o prender, pela segunda vez, de acordo com informações da PMDF.

Cerca de 100 metros de cabos com aproximadamente 8cm de diâmetro já haviam sido retirados e estavam espalhados pelo gramado. Ferramentas também foram encontradas. O homem foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia ( Taguatinga Sul).

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.