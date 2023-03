Cotidiano Aceleradora celebra sete anos de empreendedorismo

CS Carlos Silva* MS Mariana Saraiva

A Cotidiano Aceleradora tem motivos de sobra para comemorar os 7 anos de sucesso da empresa, que ajuda outras companhias em seu progresso no mercado. Para marcar a trajetória sólida do tempo de atuação, em 31 de março, às 19h, no Sorftown, a Cotidiano oferecerá uma festa aos colaboradores e pessoas que participaram dessa jornada. No evento, também serão anunciados novos projetos de negócio.

É tarefa desafiadora entregar soluções a pessoas que possuem capital para investir, mas não sabem como empreender. Porém, a Cotidiano tem feito esse trabalho de orientação com startups de todo o mundo. Com a ajuda da companhia, ao todo, 70 empreendimentos ganharam diferencial competitivo e, consequentemente, tiveram um crescimento acelerado em curto prazo.

André Fróes, consultor de negócios da Cotidiano, diz que a empresa entrega às startups habilidades complementares. Assim, criam uma cultura forte, que promove o senso de pertencimento, engajamento e motivação aos colaboradores. "Ajudamos novos empreendedores a não cometerem erros. Com o uso da nossa experiência e sacadas de mercado, muitos conseguiram atingir excelentes resultados", comemora.

Com três escritórios em Brasília, a empresa oferece atendimentos diferenciados para cada tipo de público. No Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), por exemplo, funciona a parte de relacionamento com os empreendedores, enquanto com as empresas do setor público e privado opera no espaço de coworking Impact Hub.

Crescimento

Para continuar ajudando outras empresas, a Cotidiano também está lançando uma frente de negócios com foco em tecnologia e aprendizado, para aumentar a capacidade de entrega. "Utilizamos muito ferramentas de integração, para trabalhar e atender clientes de todo o Brasil. Além disso, também formamos muita gente. Criamos uma escola de aceleração e formação de novos agentes e analistas de investimento para, junto com o nosso time, ampliar nosso impacto no mercado", relata Froés.

Essa etapa visa ainda acelerar times de grandes empresas. A ideia é fazer com que as equipes corporativas sejam impulsionadas, com a mesma lógica aplicada às startups. No entanto, agora, a estratégia é o foco na geração de valor e desenvolvimento da organização dos empreendimentos, levando a cultura de aceleração de quem está no início a quem já é grande, gerando valor e diminuindo riscos.

Apesar de significar uma outra etapa na evolução da empresa, a frente de negócios amplia os desafios, que instigam a equipe a continuar, como explica Henrique Guimarães, sócio e head de produto da Cotidiano. "Nosso principal desafio, e o que tem brilhado muito os nossos olhos, é escalar a entrega. Por isso, estamos preparando tudo, refinando a metodologia, gerando um processo de capacitação e crescimento de equipe. Isso vai permitir a escalabilidade, com visão de gestão e plataformas tecnológicas", antecipa.

Parte dessa metodologia ainda vai preservar o olhar da geração de novas culturas dentro das empresas atendidas. "Para corporações, hoje, temos sido o braço no processo de transformação cultural dessas empresas. Conseguimos fazer um alinhamento com executivos e lideranças sobre qual visão estratégica de inovação essa empresa vai tocar e qual transformação cultural precisa fazer. Então, executamos esse processo com os times na prática. Isso é algo que temos trazido como uma grande inovação", destaca Guimarães.

Para a Cotidiano, é o início de um novo ciclo, no qual, pelo aprendizado e a inovação, os clientes atendidos podem trilhar seus próprios caminhos no empreendedorismo. "Estamos muito felizes com esse marco e com a oportunidade de compartilhar esses ensinamentos. Cada startup acelerada tem um aprendizado para entregar de volta e começar sua jornada", ressalta Fróes.

