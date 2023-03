Veja os locais de vacinação contra a covid-19 no DF neste sábado

CB Correio Braziliense

Apesar do cenário controlado da pandemia de covid-19 na capital federal, é necessário se manter imunizado contra a doença. Para isso, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou 23 locais de atendimento. Além da vacina contra a covid, outros imunizantes serão ofertados no Distrito Federal.

No Park Way, um drive-thru ofertará vacinação das 9h às 17h. Na Feira dos Goianos, no Gama, na Unieuro, em Águas Claras, no Fort Atacadista, em Sol Nascente, e no Brasília Shopping, na Asa Norte, também estarão disponíveis equipes da SES.

A pasta também decidiu abrir 14 unidades básicas de saúde (UBSs) nesse sábado: em Planaltina, Itapoã, Santa Maria, Gama, Asa Sul, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Guará, Riacho Fundo e Ceilândia. Veja todos os endereços aqui.

Áreas isoladas

Os imunizantes do calendário de vacinação também estarão disponíveis para moradores de regiões administrativas mais distantes do centro. No Fercal, a fábrica Ciplan será local de atendimento pela manhã. Além disso, haverá aplicação de vacinas no assentamento Márcia Cordeiro Leite e no núcleo rural Sarandi, ambos em Planaltina. No Sol Nascente, o foco será o Condomínio 5 Estrelas, com imunização no Instituto e na Creche Pingo de Ouro, além de um carro da vacina percorrendo as ruas da comunidade.



