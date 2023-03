Ibaneis comemora com população aniversário de 52 anos de Ceilândia

PG Pablo Giovanni

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na tarde deste sábado (25/3), de um evento em comemoração aos 52 anos de Ceilândia. O chefe do Executivo local foi ao evento na Praça da Bíblia.

“Estamos concluindo as obras na Hélio Prates, vamos entregar a avenida toda pronta. Iniciaremos também um grande programa de drenagem para acabar com os problemas de enchentes aqui na região e no Sol Nascente”, esclareceu o governador.

“Vamos ainda investir na expansão do metrô, para que ele possa atender toda a comunidade”, anunciou Ibaneis, no evento organizado pela emissora Record TV.

Além dele, o administrador de Ceilândia, Dilson Resende, esteve presente. Ele detalhou que além das melhorias em infraestrutura, é necessário lutar pelo que Ceilândia tem mais de importante: a riqueza cultural e parte esportiva. “Nossa região se destaca no meio artístico, além de ser reconhecida como um celeiro de bons jogadores de futebol”, comentou. “Precisamos preservar essas características únicas”, disse.

Aniversário de Ceilândia

A região administrativa mais populosa do DF completa, na próxima segunda-feira (27/3), 52 anos cheia de vida, vigor e muita história. Como parte das festividades da cidade, a cidade vai receber uma escultura de ferro em homenagem a sua nova idade. A obra, de autoria do artista plástico Gu da Cei, foi batizada de Sonho de Morar e tem cerca de 3 metros de altura e 2,5 metros de largura. O monumento foi inaugurado neste sábado.

A escultura traz uma placa com a frase “Ceilândia nasceu aqui” e representa uma mulher carregando uma casa na cabeça, acompanhada de seu filho. A intervenção faz parte da dissertação de mestrado em Artes Visuais (UnB) do artista Gu da Cei.

Monumento "Sonho de morar"

