Conselho de arquitetura lança quarta edição de selo que valoriza edificações

CB Correio Braziliense

(crédito: Joana Franca/Divulgação CAU/DF)

Estão abertas as inscrições para prédios públicos concorrerem ao selo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU-DF). Essa é a quarta edição do selo e serão considerados, além de blocos residenciais e superquadras, escolas públicas e privadas, edifícios de escritórios construídos nas primeiras décadas da cidade, hotéis e hospitais. As inscrições podem ser feitas no link até o dia 6 de junho. A entrega dos selos ocorrerá entre os dias 14 e 18 de agosto.

Desde a criação do Selo CAU/DF, em 2020, foram laureados 12 blocos de superquadra, sendo oito em 2020 e quatro em 2021; sete escolas públicas e privadas, sendo seis em 2021 e uma em 2022, e nove edifícios de escritório, todos em 2022. No total, 28 edifícios foram vencedores em três anos, dentre 80 indicados.

Nos últimos três anos, com a criação da Comissão Temporária de Patrimônio e, com ela, o Selo CAU-DF – Arquitetura de Brasília, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal vem promovendo a arquitetura de Brasília representada pelas edificações e espaços públicos que fazem parte da vida cotidiana, muitas vezes relegados a um papel secundário por estarem fora da escala monumental que trouxe reconhecimento à capital.

O Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília é constituído por placa alusiva à obra, a ser fixada em suas imediações, acompanhada de certificado emitido pelo CAU-DF e entidades apoiadoras, a ser entregue em quatro vias de igual teor, destinadas ao autor do projeto original (ou um representante de sua família), ao autor do projeto de reforma/restauro, ao responsável técnico pela execução da obra e ao condomínio. É importante salientar que este Selo não é um tombamento, nem se baseia em critérios da teoria da conservação, mas, sim, um certificado de reconhecimento pelo relevante trabalho realizado no sentido da manutenção predial e respeito às características originais dos edifícios.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.