Crianças de 4 e 8 anos são assassinadas; pai é principal suspeito

O assassinato de duas crianças chocou os moradores de Santo Antônio de Goiás (GO). Um dos corpos foi encontrado carbonizado dentro de um HB20 branco, em uma estrada vicinal, na zona rural do município. O outro, estava do lado de fora do veículo, deitado de bruços.

Nas proximidades do veículo, havia uma quantidade considerável de sangue, além de uma faca de açougue branca de tamanho médio, também com vestígios de sangue. Segundo o Correio apurou, marido e mulher tiveram uma briga e o homem saiu com as filhas no carro da esposa.

De acordo com a polícia, o principal suspeito é Ramon de Souza Pereira, pai das crianças. Depois da briga com a mulher, ele saiu no carro dela, pegou as filhas de 8 e 4 anos de idade na escola e depois disso, não foi mais visto. Ele teria ligado para os avós das meninas e ameaçado vingança contra a mulher, após uma briga do casal. Os corpos foram encontrados no início da noite de segunda (22/5), mesmo dia do desentendimento.

Integrantes da Polícia Militar fazem buscas para tentar encontrar o suspeito. O crime é investigado pela Polícia Civil de Goianira, mas a equipe da central de flagrantes de Trindade (GO) também está envolvida para elucidar o caso.

Santo Antônio de Goiás fica a 58 km de Anápolis (GO) e tem uma população estimada em cerca de 6 mil habitantes.

