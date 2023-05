Polícia dos EUA libera corpos de casal de Brasília morto na Califórnia

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A Polícia de São Francisco, nos Estados Unidos, liberou os corpos do casal de brasileiros José Claudionor da Cruz, de 29 anos, e Andressa Pereira Cares, de 26. Eles foram encontrados mortos no dia 8 de maio, no apartamento que alugaram, na cidade do Estado da Califórnia. Os corpos devem chegar ao Brasil na próxima semana e serão sepultados em Brasília. As causas das mortes do brasileiros ainda são desconhecidas e o caso está sob investigação.

De acordo com o advogado da família, Alair Ferraz da Silva Filho, a previsão é de que o laudo para determinar a causa da morte só fique pronto em 90 dias, contados a partir da liberação dos corpos.

"O sistema nos Estados Unidos é diferente do nosso. O xerife, que é a autoridade policial do condado, pede o laudo e aguarda o trabalho dos peritos, que é minucioso, mas não têm a mesma rapidez que aqui. Infelizmente, vamos ter de aguardar para saber o que aconteceu", disse.

Segundo o advogado, os familiares já prepararam o local de sepultamento e custearam o traslado dos corpos, que será por via aérea. No caso da jovem, uma vaquinha virtual contribuiu para custear as despesas, de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil).

Com informações da Agência Estado*

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.