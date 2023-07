Filhote de lobo-guará é batizada com o nome da deusa da guerra Atena

CB Correio Braziliense

Atena é o nome escolhido para a filhote fêmea de lobo-guará, após votação realizada na página do Zoológico de Brasília no Instagram. A enquete contou com mais de 5 mil votos, e quatro nomes foram colocados para o público decidir. As opções eram: Atena, Maya, Zoe e Lua.



Por enquanto, Atena, que nasceu em maio ficará em um recinto isolado da área de visitação recebendo cuidados neonatais. Entretanto, o público poderá acompanhar o crescimento pelas redes sociais.

Lobo-guará

Espécie típica do Cerrado brasileiro, o Chrysocyon brachyurus é o maior canídeo selvagem da América do Sul. Infelizmente, ele encontra-se ameaçado de extinção devido, principalmente, à destruição de seu habitat pelo desmatamento.

O nome guará vem da língua indígena e significa “vermelho”. Com aproximadamente 90cm de altura, pesa em média 23kg. De hábitos solitários, macho e fêmea se encontram somente para reproduzir.

O lobo-guará é um animal de atividade noturna, que tem o olfato extremamente sensível e orelhas longas, que conferem a ele uma excelente capacidade auditiva também. Pode detectar suas presas a uma grande distância. Suas pernas longas facilitam a locomoção.



