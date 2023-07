Terraço Shopping promove arraial julino gratuito neste final de semana

AL Ana Luiza Moraes*

Neste final de semana, o Terraço Shopping, localizado na Área Octogonal do DF, se prepara para receber o seu arraial julino, um evento gratuito cheio de atrações para toda a família. Nos dias 7 e 8 de julho, das 18h às 22h, a área externa do shopping será transformada em um ambiente temático com barracas de comidas típicas, brincadeiras, música ao vivo, aulas de dança e quadrilhas profissionais.

O arraiá iniciará, nesta sexta-feira (7/7), com a abertura feita pela banda Junior Ferreira Trio, que apresentará seu trabalho autoral com composições que refletem a riqueza da cultura brasileira. No mesmo dia, a quadrilha profissional Si Bobiá a Gente Pimba, realizará uma apresentação com o tema "Retalhos: Contos, Histórias e Memórias em uma noite de São João". Para encerrar o primeiro dia, o evento contará com a banda de forró pé de serra, Trio Balançado.

No sábado (8/7), a Banda Felippe Rodrigues e Xote Regueado animará o público com a música nordestina, com xote, baião, arrasta-pé e xaxado, e a Quadrilha Xamegar encantará a todos com o tema "A arte que vem do barro", trazendo cores vibrantes e reflexões sobre a criação humana, o ato divino, sentimentos e emoções. Para encerrar a festa de um jeito especial, uma das maiores bandas de forró do Centro-Oeste, a Só pra Xamegar, apresentará canções conhecidas como “Lua de Mel de Solteiro”, “Cachaça e Cabaré”, e “Já Que Tudo Acabou”.

Além das apresentações musicais, os visitantes poderão aproveitar as barraquinhas de comida, que foram montadas pelos próprios restaurantes do shopping, e contarão com pratos como arroz carreteiro, pamonhas, caldos, galinhada, churrasquinho, e outras diversas opções. A entrada é gratuita e o público também poderá aproveitar a decoração festiva para tirar fotos na cenografia temática, preparada para transmitir o clima junino.

