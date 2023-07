Ex-secretário Cultura Bartolomeu Rodrigues é nomeado no gabinete de Ibaneis

PG Pablo Giovanni SA Suzano Almeida

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O ex-secretário de Cultura Bartolomeu Rodrigues da Silva foi nomeado, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quinta-feira (6/7), para a chefia da Secretaria de Relações Institucionais do Gabinete do Governador. O ex-chefe da pasta pediu exoneração do cargo na terça-feira (4/7), quando foi substituído pelo ex-deputado distrital Cláudio Abrantes.

Bartô, como é mais conhecido, terá um salário bruto de aproximadamente R$ 22,5 mil e, segundo a natureza do cargo, assessorará diretamente o governador Ibaneis Rocha.



O jornalista foi convidado por Ibaneis a ocupar o cargo em dezembro de 2019, após a exoneração do sociólogo Adão Cândido. Bartolomeu e Ibaneis são amigos de longa data.

