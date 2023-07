Começa a festa dos ipês-amarelos na capital do país

JC José Carlos Vieira

(crédito: José Carlos Vieira/CB)

Aos poucos os pontinhos amarelos começam a surgir na capital do país. Os ipês-amarelos são um cartão-postal de Brasília. É a espécie mais apreciada pelos brasilienses e visitantes, que correm para registrar a floração em vários pontos da cidade. O amarelo da florada começa, de maneira sutil e, aos poucos, colore todo o DF até agosto.

Em Vicente Pires, na Rua 3C, um ipê-amarelo anuncia a floração deste ano. De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), existem mais de 600 mil pés de ipês das cinco cores plantados no Distrito Federal. No Plano Piloto, local de maior concentração são mais de 25 mil exemplares.

No segundo semestre do ano, a capital do país fica multicolorida a cada período de floração dos ipês-roxos, amarelos, rosas, brancos e verdes. As cores obedecem a uma ordem de floração em cada época do ano. Os ipês necessitam de pouca irrigação e se adaptam facilmente ao clima seco da capital federal. Agora, é hora de pegar o celular e começar a "caçar", dos amarelos.

