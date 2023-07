Concurso Miss e Mister Gari DF 2023 elege os servidores do SLU mais belos

CB Correio Braziliense

O Concurso Miss e Mister Gari DF 2023 elege o casal de garis de ambos os sexos mais belos e belas do Distrito Federal. A final do concurso está marcada para domingo (16/7), a partir das 18h, no evento Hair Brasília, no Pavilhão do Parque da Cidade. Para os últimos preparativos, nesta quarta-feira (12/7), os participantes irão escolher o vestido ou terno de gala para a grande final, na Ceilândia.

Em sua sétima edição, o Miss e Mister Gari DF terá 30 mulheres e 15 homens, que deixarão a rotina da limpeza da cidade para esbanjar beleza, carisma e simpatia no palco, em uma noite memorável. A primeira edição do concurso foi realizada em 2015, em Ceilândia, e teve a participação de 12 candidatas. Desta vez, o evento teve a inscrição de mais de 600 pessoas.

A idealizadora do concurso, Fátima Dias, explica que a iniciativa surgiu para resgatar a autoestima dos garis, além de despertar a consciência da sociedade na valorização e respeito dessa categoria. “Nosso intuito é valorizar essas pessoas, que são essenciais para manter nossa cidade limpa. Queremos quebrar os paradigmas impostos, principalmente o da invisibilidade social. Eles são cidadãos que merecem respeito como qualquer outro”, ressaltou, em nota.





Serviço:

Escolha do traje de gala

A escolha do traje de gala será nesta quarta-feira (12/7), a partir das 9h, na loja No Céu Noivas (QNM 17, conj. H, lote 02, prédio ao lado do HRC, em Ceilândia Centro).



Final

A final do Miss e Mister Gari Distrito Federal 2023 será domingo (16/7), a partir das 18h, no Hair Brasília – Pavilhão do Parque da Cidade.



