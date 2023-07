13ª edição do Hair Brasília and Beauty movimenta mercado da beleza

CB Correio Braziliense

A 13ª edição do Hair Brasília And Beauty, maior feira de beleza do Centro-Oeste, será realizada de 16 a 18 de julho no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Com mais de 900 marcas participantes, em uma estrutura de 36 mil metros quadrados, a feira se destaca por fomentar o empreendedorismo, movimentar a economia local e gerar cerca de 3,5 mil empregos diretos e indiretos. Com ingressos no valor de R$ 10, o evento deve atrair mais de 50 mil pessoas nos três dias, com atrações variadas para profissionais, consumidores e entusiastas da beleza.

Para Érika Lobo, idealizadora da feira, o setor da beleza é um dos que mais oferece oportunidade de emprego e empreendedorismo, tendo o evento como um ponto importante para fomentar o mercado. “As mulheres são o ponto forte para que possamos construir um país melhor, e, pensando nisso, nos colocamos à disposição das mulheres para oferecer possibilidades de descobrirem uma forma de empreender. Queremos muito que enxerguem empregabilidade no setor da beleza e possam lucrar com serviços que elas podem aprender durante a feira ou que desperte nelas a vontade de se transformarem em grandes profissionais”, pontua Érica.

Em três dias de evento, a feira contará com espaços de vendas, stands dedicados à experts em tratamentos e cuidados estéticos, escolas de formação que atendem a demanda educacional, auditórios, lounges, área gastronômica, espaço para palestras e workshops. Tendo ainda a participação de marcas locais que se destacam Brasil afora com formulações únicas, prezando pela entrega de boas experiências aos consumidores e que se destacam a partir da variedade de tipos de tratamentos para cabelos, pele e em setores como o de maquiagem.

“Na Hair Brasília, temos a premissa de valorizar as marcas locais para que, a cada edição, mais pessoas conheçam nossos produtos. Somos uma vitrine para que os empreendedores possam crescer e fortalecer a cadeia produtiva do DF e o Entorno,” conta Valteni Souza, sócio da feira.

Nesta edição, empreendedores da beleza poderão conhecer novas alternativas para oferecer aos clientes serviços de qualidade em nove congressos e diversos workshops. Os profissionais que se inscreverem na Programação Educacional terão acesso à novas tecnologias e técnicas inovadoras do mercado sem ter que sair de Brasília. “Oferecemos congressos com grandes nomes da maquiagem, cabelo, barbearias, cílios, manicure, micropigmentação, entre outros, que trarão o que há de mais moderno em técnicas e procedimentos para melhorar a lista de serviços oferecidos nos espaços de Brasília e do entorno”, adianta Erika.

O ponto forte do evento promete ser o tradicional desfile, apresentando tendências de moda, cabelo e maquiagem da estação em parceria com o movimento “Fashion Inclusivo”, projeto que tem como missão resgatar a autoestima das pessoas com deficiência, e valorizar os traços de cada participante contra o preconceito os integrando à sociedade a partir da apresentação de talentos.



Serviço - HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 2023



Quando: 16, 17 e 18 de julho de 2023, das 12h às 21h.

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Ingressos: R$ 10

Pessoas com Deficiência têm acesso gratuito ao evento.

Inscrições para Congresso: linktr.ee/hairbrasiliaandbeauty

