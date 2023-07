Motos e guitarras se preparam para fazer barulho no 20º Capital Moto Week

Ad Arthur de Souza

O palco principal vai trazer shows de artistas locais e nacionais - (crédito: Paulo Cavera)

O maior festival de motos e rock da América Latina está com praticamente tudo pronto para começar. Da próxima quinta-feira até 29 de julho será realizada a 20ª edição do Capital Moto Week (CMW). De acordo com a organização do evento, a expectativa é de que 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes, de todos os continentes, passem pelos 298 mil m² de área ocupada no Parque de Exposições da Granja do Torto.

O complexo combina experiências imersivas de festivais internacionais, e terá parque de diversões com roda-gigante, bungee-jump e uma tirolesa que cruza pelo alto toda a arena de shows. A estrutura também inclui duas praças de alimentação, 34 restaurantes locais, além de espaços temáticos, como o Moto Kids, Moto Pets, feira BSB Mix, entre outros atrativos.

Pedro Affonso Franco, organizador do evento, destaca que o CMW é um dos três maiores festivais de motos e rock do mundo. "Muito mais do que asfalto, motor e óleo, é um festival de lifestyle, de pessoas, de encontros e reencontros. Estamos muito felizes por celebrar 20 anos de estrada. Aqui, no quadradinho, recebemos irmãos do mundo inteiro, festejando o espírito de liberdade. Unimos bandas, estilos musicais e tribos, conectando grandes marcas num ambiente inclusivo, diverso e sustentável", ressalta.

De toda a área do Parque de Exposições da Granja do Torto ocupada pelo CMW, cerca de um quarto será destinada aos 217 motoclubes e motogrupos que ficarão instalados em tendas e galpões — que variam de 36 a 800 m² — durante os 10 dias de evento. Com programação própria de festas e shows, os espaços ganham vida e a personalidade de cada grupo. "Quando dizemos que há um Capital Moto Week para cada um, é também sobre isso que estamos falando. Afinal, é a casa deles dentro do festival", enaltece Pedro Franco.

O passeio motociclístico, considerado o maior realizado no mundo, ocorrerá, conforme a tradição, no último dia do evento, saindo da Granja do Torto e passando por diversos pontos turísticos de Brasília. A organização espera bater o recorde da última edição, quando mais de 45 mil motos percorreram a capital do país. "O DF tem o traçado perfeito para receber os milhares de motociclistas que adotam a cidade durante o festival", avalia Pedro Franco.

A programação musical é composta por mais de 100 shows com 72 bandas de oito estados brasileiros. No palco principal, nomes como Supla, Nando Reis, Jota Quest e Pitty farão a alegria do público presente (leia Programação principal). Se apresentarão artistas de Brasília (49), São Paulo (8), Minas Gerais (4), Goiás (4), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (2), Paraná (2) e Bahia (1).

Longos caminhos

A história do CMW é feita por quem passa pelo festival. São apaixonados pela estrada e por motos. Desde 9 de julho, um grupo de motociclistas saiu de Rio Branco (AC), com destino à capital do país. A expedição Redrider tem 10 motos e 20 membros que vão rodar, no total, 4,5 mil km em 14 dias, para curtir o festival. Entre os integrantes do grupo, está Edir Marques, 81 anos, que chegará ao festival na garupa de seu filho, Cassiano Marques. Para Edir, a viagem representa mais uma superação na vida. Ela conta que, por onde passa, acaba se tornando a sensação do grupo. "Sempre questionam se realmente estou acima dos 80", brinca.

Vinda do Rio de Janeiro, a youtuber carioca Íris Vasconcellos também cruzará as estradas numa viagem de mais de 16 horas e mil quilômetros para chegar ao festival. "A minha intenção é descobrir novos caminhos, fazer amigos e sentir o momento, ser livre. Vou acompanhar de perto um dos maiores encontros de motociclistas que existe", empolga-se a motociclista. Além da Granja do Torto, onde acontece o CMW, a carioca quer conhecer pontos turísticos de Brasília, como a Ponte JK e a Praça dos Três Poderes.

Marcella Panzarini, que mora em Ponta Grossa (PR), é fã da banda brasiliense Dona Cislene, uma das atrações do festival, e vai encarar uma longa viagem de 1,2 mil km para curtir o show que marca a despedida oficial do grupo nos palcos. "Espero ouvir pelo menos quatro músicas de cada álbum", brinca a paranaense. Ela esteve na Capital em outras oportunidades, mas aguarda ansiosamente por mais uma visita na Cidade da Moto.

Ingressos

Assim como acontece em todas as edições do Capital Moto Week, motociclistas sem garupa e pilotando não pagam para entrar. Motos com garupa entram de graça, de segunda a sexta-feira, até às 18h. Aos sábados e domingos, o horário é até às 15h. Pessoas com deficiências (PCD's) têm acesso grátis, com direito a acompanhante, pessoas 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada, crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável. O ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.

Programação — Palco Principal

Quinta-feira (20/7)

20h - Dona Cislene (show de despedida)

21h45 - Supla

23h45 - Marcão Britto e Thiago Castanho (Charlie Brown Jr. 30 anos)

Sexta-feira (21/7)

19h35 - Brodericks

21h20 - Di Boresti

23h45 - Nando Reis

Sábado (22/7)

20h - Koppa

21h45 - Rocan

23h45 - Marcelo Falcão

Domingo (23/7)

17h15 - Marenna (RS)

19h - Azzarok

21h - Angra

Quinta-feira (27/7)

20h - Nume Consense

21h45 - Ultrajantes

23h45 - Pato Fu

Sexta-feira (28/7)

19h35 - Meu Funeral (RJ)

21h20 - Marimbondo

23h45 - Jota Quest

Sábado (29/7)

20h - Quinta Essência (Especial Janis Joplin 80 anos)

21h45 - Rock Beats

23h45 - Pitty

Capital Moto Week - Edição 20 Anos

Quando: 20 a 29 de julho

Onde: Parque de Exposições da Granja do Torto

Ingressos: https://www.capitalmotoweek.com.br/lineup

