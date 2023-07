"Humanizar a economia é fundamental", diz ex-secretário do DF

JA José Augusto Limão*

18/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Valdir Oliveira, Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, é o entrevistado do CB.Poder hoje. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O atual momento econômico do DF foi tema do CB.Poder —parceria entre Correio e TV Brasília — desta terça-feira (18/7). Ao jornalista Carlos Alexandre de Souza, o ex-secretário de desenvolvimento econômico, Valdir Oliveira, relatou a necessidade de uma economia humanizada neste cenário de pós-pandemia e elogiou a ação do governo federal neste primeiro semestre com a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal.



O ex-diretor superintendente do Sebrae- DF comentou a intenção do governo Lula de fortalecer a administração pública. “O governo não pode se basear única e exclusivamente em números. É muito importante a vida das pessoas, torcemos por uma Brasília que não tenha fila pro CRAS, não precise ninguém morrer numa fila de hospital, para pedir o que é básico”, salienta. Para Valdir, o emprego é a grande solução para saúde, educação e segurança, pois com a população empregada, a qualidade de vida se eleva. “O GDF tem realizado diversas obras, isso é muito importante. Primeiro pelo que traz de facilidade de mobilidade e acesso a aparelhos públicos e segundo porque obras públicas significam injeção na veia da economia local”, destaca.

Valdir pontua que está com um sentimento muito bom em relação ao início do governo Lula/Alckmin. “Um governo que assumiu sem a maioria das alianças no Congresso e está conseguindo, com habilidade muito grande, realizar os ajustes necessários para fazer as intervenções”, frisa. O ex-secretário de desenvolvimento econômico do DF, diz que, para ser um gestor público, é fundamental ter sensibilidade social. "Temos um arcabouço fiscal que foi muito bem feito dentro das condições que precisavam ser feitas, mostrando que o governo vai ter uma responsabilidade em relação às contas públicas”, relata.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Assista ao programa na íntegra:







