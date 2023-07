Pedestre morre após ser atropelado enquanto atravessava Epia Norte

CB Correio Braziliense

Pedestre morre atropelado ao atravessar Epia Norte - (crédito: CBMDF)

Um homem morreu atropelado, na noite desta quarta-feira (19/7), enquanto atravessava a Estrada Parque Indústria e Abastecimento Norte (Epia), próximo ao Setor de Oficinas Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima, que não resistiu e teve o óbito declarado no local. A motorista não se feriu.

Por volta das 20h, os bombeiros foram acionados. Ao chegar no local, a equipe encontrou o pedestre, que aparentava ter entre 30 e 40 anos, com fratura em ambas as pernas e lesão na cervical, além de sangramento pela boca e ausência de sinais vitais.

De imediato, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, após 50 minutos, o quadro não foi revertido e óbito do pedestre foi declarado no local pelo suporte avançado do SAMU.

A motorista do veículo Hyundai Elantra, de 41 anos, também foi atendida pelos bombeiros. Ela apresentava nervosismo, mas não precisou ser transportada ao hospital.

A perícia da Polícia Civil do DF foi acionada e o local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. Para o atendimento, o CBMDF empregou três viaturas e onze militares.

