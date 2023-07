PM Pedro Marra

Pai do secretário de Cultura do Distrito Federal, Claudio Abrantes, e um dos pioneiros de Brasília, Santino Nobre de Abrantes morreu, nesta sexta-feira (21/7), aos 77 anos, em Planaltina. Ele sofreu uma parada cardíaca na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e não resistiu. Apesar de estar aposentado, Seu Neto, como era conhecido, trabalhava como garçom no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Natural de Catolé do Rocha, na Paraíba, seu Neto chegou ao Distrito Federal no início da década de 1970. Antes de se mudar para Planaltina, a primeira região onde morou foi Ceilândia, cidade onde tem diversos familiares.

Seu Neto era casado com dona Terezinha Alves de Abrantes, com quem teve mais dois filhos, além de Claudio Abrantes: Francisco Clailton e Clesia Abrantes. Ele iria completar 78 anos em setembro.

O velório dele vai ocorrer a partir das 14h deste sábado (22/7), no cemitério de Planaltina. O sepultamento está marcado para começar às 16h30.