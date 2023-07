DF será contemplado com R$ 38,3 milhões no plano nacional de segurança

CB Correio Braziliense

Pacote desenhado por Alckmin tem linha de crédito do BNDES - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

No programa de Ação de Segurança lançado sexta-feira pelo presidente Lula, o Distrito Federal será contemplado com R$ 35.334.706,89 do Fundo Nacional de Segurança Pública. Um montante de R$ 1.009.563.054 será rateado entre os estados e o Distrito Federal. Metade será paga em agosto e o restante será quitado até o fim de 2023. O DF será contemplado com o mesmo montante que outros 11 estados: Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins e Espírito Santo. São Paulo é o estado que mais vai levar recursos: R$ 42.073.540, seguido de Minas Gerais, com R$ 39.730.344, Pará, com R$ 39.483.001, e Rio de Janeiro, com R$ 39.137.730. Em outra frente, o Distrito Federal está no topo da lista dos repasses federais do Programa Escola Segura em que R$ 170 milhões serão rateados entre 24 estados, o DF e 132 municípios. O DF vai ficar com R$ 3 milhões para investir no policiamento ostensivo nas escolas.

Três candidatos do DF na disputa pela vaga no TST

Três nomes do mundo jurídico de Brasília entraram na disputa nacional da seleção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os advogados Auro Vidigal de Oliveira, Gisaldo do Nascimento Pereira e Marthius Sávio Cavalcante Lobato representam a capital federal entre 28 nomes que estão no páreo — sendo 21 homens e apenas sete mulheres. A vaga do quinto constitucional destinada à advocacia está aberta desde o ano passado. O Conselho Federal da OAB vai se reunir em 21 de agosto para formar a lista sêxtupla e enviará, em seguida, para o TST, que deverá elaborar uma lista tríplice e enviar para escolha do presidente Lula.

Briga alagoana

A maior disputa, no entanto, está entre dois alagoanos. O advogado Adriano Avelino tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Rival de Lira, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) apoia Fernando Paiva. Os dois nomes fortes da política, no entanto, precisam passar pelo crivo da OAB e do próprio TST antes do duelo dos padrinhos em torno da decisão do presidente Lula.

MDB na onda Barbie

Até o MDB entrou na onda do live action da Barbie que tem tornado tudo rosa. Uma propaganda da direção nacional do partido e do MDB Mulher faz referência ao filme e uma chamada para filiação. "Até a boneca mais famosa do mundo quer fazer parte do maior partido do Brasil", afirma no Instagram.

Quem assina leva o crédito?

No fim das contas, o herói das forças de segurança do DF que vai ficar para a história é o vice-presidente Geraldo Alckmin que, no exercício da Presidência da República, assinou a MP da recomposição salarial. O presidente Lula estava na Bélgica.

Batalha de vida

A advogada Vera Lúcia Santana Araújo é cotada para assumir a vaga da ministra Rosa Weber no STF neste segundo semestre. Ela brinca que essa possibilidade parece mais uma "lenda urbana" porque a disputa é imensa e ela nunca se colocou como candidata. Seu nome surgiu dos movimentos sociais e de integrantes da comunidade jurídica. Querida e respeitada no meio, Verinha — como é conhecida — tem muita história de luta em Brasília na redemocratização, na autonomia política e até na criação da primeira delegacia de atendimento à mulher. "Naquela época (anos 1980), o secretário de Segurança dizia que a Deam seria uma boa opção para que as mulheres tivessem um canal para se queixar das empregadas domésticas", contou Verinha.

Siga o dinheiro

R$ 34.380.113,37

Foi o montante destinado pelo GDF em 2022 para pagamento de passagens e locomoção para viagens. O maior gasto foi da Secretaria de Esporte, que aplicou R$ 14.299.707,52 com essa finalidade. O órgão tem um programa que financia viagens de atletas para participarem de competições esportivas. A despesa representa 41% do total do GDF no ano passado. O segundo maior gasto foi da Secretaria de Planejamento, que executou R$ 4.683.285,23. O montante é três vezes maior que em 2020, quando foram gastos R$ 11.259.288,94. Em 2021, a despesa já havia dobrado para R$ 24.857.911,89. Os dados são do Portal da Transparência.

Mandou bem

O 8 de janeiro marcado pela invasão da Praça dos Três Poderes passará a compor o Calendário Oficial de Eventos do DF como o Dia em Defesa da Democracia. O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou lei do deputado Gabriel Magno (PT).

Mandou mal

O Brasil teve um recorde de casos de feminicídios em 2022, com 1.437 vítimas, o que representa um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, segundo dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado quinta-feira.

Só Papos

"Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem de ser extirpada"

Presidente Lula, sobre os agressores do ministro Alexandre de Moraes

"Quem acredita em democracia relativa é o Lula. Quem é amante de ditador é o Lula. Quem persegue opositores… não vou nem repetir o nome para não invocar coisa ruim"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Enquanto isso…

Na sala de Justiça

O procurador-geral de Justiça do DF, Georges Seigneur, assinou uma nota em apoio à recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, em conjunto com o procurador-geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, e com o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. "É fato incontestável que Sua Excelência vem trabalhando incansavelmente para a construção de um Ministério Público verdadeiramente forte, autônomo e vanguardista, com interlocução permanente com as Unidades e Ramos do Ministério Público, pautando-se pelo respeito institucional, equilíbrio e elevado espírito público", diz a nota.