Advogado é assassinado com 10 tiros em Goiás em emboscada armada por cliente

DD Darcianne Diogo

Advogado da Prefeitura de Alexânia (GO), Charlesman da Costa Silvano - (crédito: Redes sociais)

O advogado da Prefeitura de Alexânia (GO), Charlesman da Costa Silvano, foi assassinado a tiros após ser alvo de uma emboscada, na manhã deste sábado (12/8). Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil (PCGO) chegou ao encalço de quatro envolvidos no crime. Três foram mortos durante um confronto e um, apontado como o mandante e executor do homicídio, foi preso.

O crime ocorreu por volta das 9h, no município goiano. Charlesman era advogado de um dos autores, identificado como Gilberto Gomes de Oliveira, o então mandante. Conversas de Whatsapp encontradas no celular da vítima revelaram que os dois haviam marcado um encontro pela manhã próximo à casa da mãe de Gilberto. O Correio apurou que o advogado fazia a defesa de Gilberto em um processo por tráfico de drogas.

Na conversa, os dois entraram em discussão e Charlesman foi assassinado com mais de 10 tiros. De imediato, policiais militares e civis deram início às buscas pelos possíveis envolvidos no crime.

Acusado do crime, Gilberto Gomes de Oliveira (foto: Material cedido ao Correio)

Confronto



Os policiais foram até a casa de Gilberto e encontraram a mulher dele, que informou um suposto endereço onde ele poderia estar. Os PMs foram à residência da mãe dele e o encontraram. Gilberto tentou se apresentar com um nome falso, mas foi reconhecido e capturado.

Conforme consta no relatório policial, o criminoso, ao ser algemado, tentou pegar uma faca para atingir um dos policiais e foi alvejado com um tiro na perna. No endereço, a polícia também encontrou 61 munições, celulares e a roupa usada no momento do crime.

No segundo endereço revistado pelos policiais, as equipes se depararam com outros três suspeitos do crime. Segundo a PMGO, os homens, sendo dois deles identificados como Zacarias da Costa e João Pedro Gomes, atiraram contra as equipes e foram baleados. Os três morreram. As investigações estão a cargo da PCGO.