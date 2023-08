CB Correio Braziliense

Seca em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

Os moradores do Distrito Federal, que pretendem celebrar o Dia dos Pais ao ar livre, podem comemorar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo (13/8) será marcado por muita nebulosidade, assim como ontem (12), no entanto, sem chuvas. A temperatura máxima do dia deve variar entre 29°C e 31°C, com umidade entre 15% e 80%.

Nos próximos dias, o tempo deve permanecer sem muitas alterações. Segundo a meteorologista Jeane Lima, o início da semana seguirá sem precipitações. “A nebulosidade deve continuar aumentando, mas ainda ficaremos sem chuva”, adianta.

Para o período de seca, ela recomenda alguns cuidados à população do DF. “Os brasilienses devem se proteger em relação à umidade baixa — hidratar-se; evitar exposição ao Sol nos horários de pico, das 11h às 14h; umidificar o ar e utilizar protetor solar”, aconselha.