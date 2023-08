Correio oferece curso para jornalistas; última semana para se inscrever

IB Isabela Berrogain

Inscrições para estagiários e recém-formados estão abertas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As inscrições para a primeira edição do curso Jornalismo em Prática, do Correio estão abertas. Direcionado a jovens profissionais em busca de aprimoramento, o programa gratuito tem como foco a cobertura de saúde, setor que mostrou necessitar uma maior qualificação das redações e dos jornalistas durante a pandemia da covid-19.

Com 20 vagas ofertadas no total, 10 para âmbito nacional e 10 reservadas para moradores do DF, podem se inscrever estudantes do último semestre de jornalismo e formados na área desde 2021. O programa ocorre entre o período de 11 de setembro e 10 de novembro, em formato híbrido — as cinco primeiras semanas serão compostas por atividades on-line e as demais serão realizadas na sede do Correio.

Aos selecionados, serão ofertadas aulas coordenadas pelos jornalistas Andréia Lago e Raul Pilatti, palestras e entrevistas com profissionais em módulos sobre saúde pública, pesquisas de medicamentos, informação científica, saúde complementar, produção e distribuição de vacinas e doenças prevalentes no país. Também serão feitos rodízios de alunos por editorias e veículos dos Diários Associados, em que os estudantes terão contato próximo com repórteres e editores de uma das maiores redações do país.

A primeira etapa do processo seletivo é realizada durante a inscrição. Os candidatos deverão sugerir uma reportagem sobre saúde no próprio formulário, detalhando fontes e descrevendo como a matéria pode ser desenvolvida em diferentes formatos. Os aprovados serão direcionados a uma segunda etapa, em que passarão por uma dinâmica virtual e terão que produzir um texto. O resultado final do processo seletivo será publicado no site e nas redes sociais do Correio, em 1° de setembro.

O curso Jornalismo em Prática é patrocinado pela Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais da indústria farmacêutica.