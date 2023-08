Família faz vaquinha para arcar com custos do enterro de personal

Correio Braziliense

Alef Vogado tinha 29 anos e foi executado a tiros em Ceilândia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A família do personal trainer Alef Vogado, 29 anos, está solicitando doações em dinheiro para arcar com os custos funerários de velório e enterro do profissional. Alef foi assassinado a tiros no começo da noite desta quarta-feira (16/8), no Setor O.

Um flyer circula pelas redes sociais solicitando doações em dinheiro via Pix que serão direcionadas à conta do irmão de Alef, Vinício Alencar. "Qualquer quantia será de grande ajuda", diz a mensagem.

Família de personal morto a tiros pede doações para arcar com velório (foto: Divulgação/Redes sociais)

O caso

Alef foi assassinado a tiros no começo da noite desta quarta-feira (16/8), no Setor O. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os suspeitos do crime estavam em um Uno vermelho. O homicídio ocorreu na QNO 6, por volta das 18h40. Os criminosos fugiram no carro pela via Leste do Setor O, de acordo com a PM. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas encontraram o rapaz já sem vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.