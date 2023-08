Pablo Giovanni

Presidente da CPI, deputado Chico Vigilante acredita que será necessário mais tempo para as investigações - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, deputado Chico Vigilante (PT), vai pedir a prorrogação da comissão por mais 90 dias. O pedido ainda deve ser deliberado entre os distritais.



Vigilante entedia que não seria necessário que os trabalhos da CPI, iniciada em 9 de março, fossem prorrogados, mas o cenário mudou com os avanços, também, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, no Congresso Nacional. “Em função de que tudo que está avançando, nós vamos pedir a prorrogação da CPI por 90 dias”, informou o petista, à imprensa.

Os próximos depoimentos são considerados importantes pelos distritais. Na próxima quinta-feira (24/8), os parlamentares vão ouvir o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid. O militar está preso desde 3 de maio, envolvido em supostas fraudes de cartão de vacina do seu ex-chefe.

O nome de Cid ainda está atrelado a um esquema internacional de venda de joias e outros presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o mandato.

Existe, ainda, um requerimento a ser votado pedindo a convocação do hacker Walter Delgatti Neto, que presta depoimento nesta quinta à CPMI do Congresso Nacional.