Metrô-DF abre licitação para a aquisição de câmeras corporais

01/03/2018. Crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF.

A Companhia Metropolitana do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou, nesta quinta-feira (17/8), no Diário Oficial do DF (DODF), um aviso de licitação para a compra de câmeras corporais para os agentes de segurança da empresa pública e estação de dados para o armazenamento das imagens das ações. O chamamento foi veiculado pelo Metrô-DF com os valores sob sigilo.

O contrato, segundo a empresa, pelo menor preço será para a contratação de empresa especializada no fornecimento de câmera de corpo e estação de dados para carregamento, gravação, armazenamento, gestão e transmissão de imagens captadas durante as atividades operacionais do Corpo de Segurança Operacional.

A assessoria do Metrô-DF afirmou que o sigilo do aviso de licitação se baseia no artigo 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. Ambos afirmam que o valor não será revelado para que se consiga o menor preço.

Ainda de acordo com a empresa pública, os recursos são provenientes de emenda do deputado distrital Max Maciel (PSol). A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, que destinou ao Metrô-DF R$ 184 mil. “O uso das câmeras corporais será fundamental para aprimorar e registrar todas as atividades dos agentes do Metrô/DF, além de prevenir e coibir ocorrências públicas”, afirma o distrital.

Pioneira

A companhia possui 219 empregados no efetivo de segurança operacional. “Os equipamentos que serão adquiridos têm como objetivo ser mais uma ferramenta de monitoramento e proteção aos usuários do sistema e dos agentes públicos, como representantes da Companhia. As câmeras de corpo servem como uma ferramenta ostensiva para inibir as ações ilícitas, além de preservar a integridade física de todos”, afirma a nota. “Elas também demonstram que a Companhia tem compromisso com a transparência das atuações realizadas pelo Corpo de Segurança Operacional, garantindo que elas sejam feitas de forma regular e legal, e que as eventuais apurações de condutas sejam mais efetivas e rápidas”, conclui.

Caso conclua a aquisição, o Metrô-DF pode ser o primeiro órgão do GDF a adquirir o equipamento, uma vez que a licitação da Polícia Militar não tem data para a conclusão.