PF cumpre ordem de prisão contra cúpula da PMDF por atos golpistas de 8/1

Renato Souza

Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão - (crédito: Policia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira (18/8) mandados de prisão contra o integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Os alvos são oficiais que ocupavam cargos de comando da corporação no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas. Eles são acusados de omissão pela Procuradoria-Geral da República (PGR).



Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. A PGR pediu a prisão do atual comandante, coronel Klepter Rosa Gonçalves. Outro alvo do pedido é o ex-comandante da PMDF coronel Fábio Augusto Vieira. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, a Polícia Federal ainda não revelou os nomes de quem está sendo alvo das ordens de encarceramento. As equipes policiais saíram às ruas após às 6 horas para cumprir as determinações.

Em nota, a PMDF disse a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento da operação.