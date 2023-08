Corpo é encontrado dentro de carro submerso no Lago Paranoá

Darcianne Diogo Mila Ferreira

Corpo encontrado dentro de carro submerso no lago norte - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

Um corpo foi encontrado submerso no Lago Paranoá, na tarde deste sábado (19/8), na região da MI 4, do Lago Norte. O cadáver está dentro de um veículo, ainda não identificado. A cena foi isolada como de um crime e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está no local para acompanhar a retirada do carro. O furgão do Instituto Médico Legal (IML), conhecido como Rabecão, está no local para fazer a remoção do corpo.

Segundo relatos de moradores da região, o carro teria sido encontrado por um banhista que teria se machucado com a placa do carro e acionado os policiais. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) confirmaram que havia um veículo submerso com um corpo dentro. Os moradores relataram ainda que a região tem se tornado um ponto de encontro de usuários de drogas.

A matéria está em atualização.